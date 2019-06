23 juni – De vrouwen van Oranje mogen internationaal een goed figuur slaan, op lokaal niveau stijgen de meiden ook naar grote hoogten. Wat te denken van Vrouwen 1 van Forum Sport die kampioen werden door te winnen van Katwijk. Dat werd een tweede beker dit seizoen want de KNVB trofee stond ook al in de prijzenkast. Het elftal liet zich aan de voeten leggen van hun supporters. Ap de Heus maakte de foto.

