Molenloop AV Sparta ‘mooie lokale traditie’

24 juni – Voor Atletiek Vereniging Sparta is het een drukke tijd. De laatste weken zijn tientallen vrijwilligers bezig met de voorbereiding van de Sparta Molenloop op zondag 30 juni, de 28ste editie. De Molenloop start op de atletiekbaan op sportpark Westvliet en gaat daarna via de Kerkbrug, door de Herenstraat, langs molen de Vlieger, over de Sijtwendefietsbrug langs de Vliet naar de finish op de atletiekbaan. Dit alles onder aanvoering van Helen Gonzales, de voorzitter van AV Sparta. Zij liep al 23 marathons in binnen- en buitenland, twee per jaar. De marathon in New York staat op haar lijstje, maar zeker niet bovenaan. Voor haar is die te druk. Bij Sparta traint ze twee keer in de week en in het weekend meestal in de natuur, in Meijendel, Vlietlanden, de Horsten. ‘Ik houd van langere afstanden in een omgeving waar ook wat te zien is. En variatie in de ondergrond is ook erg prettig. De Molenloop is een mooie lokale traditie is, een feestelijk loopevenement voor jong en oud’.