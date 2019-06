Tramlijn 19 mogelijk naar straatniveau

28 juni – Door de werkzaamheden voor The Mall of the Netherlands rijdt lijn 19 niet meer door tot aan het ziekenhuis maar eindigt het spoor bij Hotel Fletcher. Dat hield ook in dat een extra wissel nodig was voor het terugbrengen van twee rails naar een als begin- en eindpunt. Van deze nieuwe situatie wordt gebruik gemaakt om na te gaan of het spoor van de tram niet – zoals nu – verdiept te laten maar naar straatniveau te brengen. Dan kun je zonder gevaar van struikelen bij afstap en opstap de trambaan passeren.