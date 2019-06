Camera’s tegen vandalisme in parkeergarage

29 juni – Al jaren wordt aangifte gedaan van vernielingen, diefstal en vandalisme in de parkeergarage aan de Oude Haven. Nu gaat de gemeente daar 12 camera’s plaatsen om die overlast terug te dringen. De werkzaamheden beginnen op 1 juli en vanaf 5 juli zijn de camera’s operationeel en gaan ze beelden opnemen. In verband met privacy kan het beveiligingsbedrijf alleen op verzoek van de politie de beelden uitlezen. ‘Met deze ingreep willen we de veiligheid in de garage verbeteren’, zegt de gemeente. ‘Enerzijds werken camera’s preventief, anderzijds bieden de camera’s bewijsmateriaal als dat nodig is’. Met het plaatsen van de camera’s komt de gemeente tegemoet aan de wens van bewoners om beveiligingsmaatregelen te nemen.