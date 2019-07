Huygensfestival: 30 optredens in drie dagen

1 juli – De voorbereidingen voor het komende Huygens Festival zijn volop bezig. Het programma voor drie dagen lang gratis klassiek genieten is vrijwel rond. Ook dit jaar vindt het Huygens Festival weer plaats in het weekend van de Open Monumenten Dag : van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september 2019. Beide organisaties werken voor het derde jaar samen op de zaterdag van de Open Monumentendag. Er zijn optredens in monumenten, zoals Huygens’ Hofwijck, Museum Swaensteyn, de Franse Kerk en de Oude Kerk. Tussen de Voorburg en Leidschendam vaart een boot waarop door het Huygens Festival de muzikale omlijsting wordt verzorgd. Het Huygens Festival 2019 kent zo’n 30 optredens, waarvan vier hoofdoptredens, van klassieke Arabische muziek naar Westerse klassiek, orgelmuziek, tangomuziek, opera-aria’s en kamermuziek. Het programma bestaat verder uit het optredens van ensembles van jeugdmusici uit binnen en buitenland. Op de foto de ‘voorbereiders’, v.l.n.r. Joke van Vels en Rob Hanzon (Open Monumenten Dag) en Annet Weijermars (Huygens Festival).

