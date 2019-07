Gijs Dupont nieuwe fractievoorzitter CDA

4 juli – Het CDA heeft met Gijs Dupont een nieuwe unaniem gekozen fractievoorzitter. Hij is de opvolger van Fred Duijn die naar Marokko vertrekt waar hij een nieuwe functie heeft gekregen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dupont (35) werd in maart 2018 met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. De geboren Limburger woont in Voorburg. Hij heeft een achtergrond in de de Brusselse en Haagse politiek en werkt tegenwoordig als strategisch communicatie-adviseur.

Over hoe de vlag er in deze gemeente bijhangt zegt hij: ‘De financiën van de gemeente vormen een forse uitdaging. We willen de zorg aanbieden die mensen nodig hebben, en tegelijkertijd moeten we ook blijven investeren in de infrastructuur. Ik blijf me inzetten voor voldoende woningen voor alle inkomensgroepen, een verantwoorde energietransitie en een schone gemeente’. Het CDA dankt Duijn voor zijn inzet. ‘Hij heeft de nieuwe fractie op weg geholpen en als onderhandelaar drukte hij het CDA stempel op de huidige coalitie op onderwerpen zoals bereikbaarheid van het damcentrum, de huisartsenpost, afvalbeleid en woningbouw’.