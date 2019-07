Expo van fris werk talentvolle kunstenaars

7 juli – Kunstuitleen Voorburg laat deze maand het werk van MORAN FISHER and FRIENDS zien. Wethouder Astrid van Eekelen opende deze talent-expo. Geen piepjonge, net-afgestudeerde twintigers, maar talentvolle kunstenaars, die al een aantal jaren bezig zijn met het opbouwen van een oeuvre. Geheel tegen de gewoonte in heeft de Kunstuitleen een kunstenaar uit het buitenland verkozen als hoofdexposant. Haar schilderijen zitten lekker in de verf en hebben een positieve vide. Moran woont in Israël. Ze studeerde in Nederland en won hier de Koninklijke prijs voor de schilderkunst. Haar Nederlandse vrienden, Cecilia Rebergen, Jolijn de Wolf en Aquil Copier maken kunst die eveneens esthetisch, onderzoekend en positief van aard is. In de kleine ruimte van de Kunstuitleen gaat het duidelijk een relatie met elkaar aan. De objecten van Cecilia Rebergen tonen letterlijk vervorming. Bij Jolijn de Wolf zie je op een andere manier vervreemding in haar werk. Aquil Copier maakt het meest abstracte werk van de vier. Het werk van de vier kunstenaars oogt fris en vult elkaar prachtig aan. Een goede reden om naar de Kunstuitleen Voorburg te komen en dit mooie werk te bewonderen.

De expositie MORAN FISHER & FRIENDS werd op vrijdag 5 juli feestelijk geopend door wethouder Van Eekelen. De expositie is te zien in de Herenstraat 92 van 4 t/m 27 juli.