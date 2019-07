Woensdag uitvaartdienst Hans Drabbe (86)

8 juli – Wij ontvingen bericht dat op 86-jarige leeftijd de heer Johannes (Hans) Drabbe is overleden. Woensdag 10 juli om 10.30 uur wordt in de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde de uitvaartdienst gehouden, waarna bijzetting in het familiegraf plaatsvindt op de Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan. De heer Drabbe vierde niet lang geleden nog zijn 60-jarig huwelijksfeest met zijn vrouw Iny Drabbe-Exler en familie in het ouderlijk huis aan de Rusthoflaan.

De heer Drabbe was lange tijd directeur/eigenaar van het gelijknamige bedrijf dat in 90 jaar tijd uitgroeide tot hét aanspreekpunt in de maakindustrie en inmiddels één van de belangrijkste toeleveranciers van kwalitatief duurzame machine- en bedieningsonderdelen in Nederland is. Toen vanuit Voorburg, nu vanuit Nootdorp. Velen kennen Hans Drabbe van diverse functies en als actief en toegewijd bestuurder van o.a. de Vereniging Oud Voorburg.