Hekken bij de Sluis beeld verstorend

9 juli – De nieuwe situatie met hekken en hagen bij de Sluis wordt – zoals te verwachten was – door weinigen in dank afgenomen. Het is er allemaal minder vriendelijk op geworden, zo valt te beluisteren. Maar ja, ambtenaren van de Provincie Zuid Holland wisten niet van wijken en hadden het laatste woord. Bij de beeldengroep ‘Damwachters’ is een hek geplaatst waar met name de kunstenaar niet vrolijk van wordt. Toen de beelden gemaakt werden zouden de mannen vrij komen te staan, zonder hek of belemmering om er omheen te kunnen lopen. Dit is beeldverstorend. Ook de grote sponsor – Ivo van Bohemen – ziet het met lede ogen aan.