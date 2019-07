Hoogste punt Mall of the Netherlands

11 juli – Na drie jaar bouwen is het hoogste punt bereikt van de Mall of the Netherlands, het nieuwe winkelparadijs in Leidschendam. Op de verdieping waar straks een serie bioscopen komt werd vanochtend de traditionele handeling verricht, het hijsen van een vlag. Voor de bouwvakkers betekende dat een potje ‘pannenbier’. Het duurt nog een jaar voordat ‘de Mall’ klaar is voor totaal gebruik. Er wordt op gerekend dat naar schatting 14 miljoen mensen de winkelgigant jaarlijks bezoeken, dat zijn er bijna 38.500 per dag voor het aanbod van circa 280 winkels, restaurants en verblijfsattracties. De investeerder, het Franse Unibail Rodamco, legt 4000 gratis parkeerplaatsen aan. Totale kosten: 550 miljoen euro (voorlopige raming).