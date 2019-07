Koe doet er toe op zomerfeest ambtenaren

12 juli – Groot ambtenarenfeest in het gemeentehuis van stadsdeel Leidschendam. Daar gingen gisteren de vlaggen in top, de loper uit en mochten tot laat in de avond alle remmen los. En als die eenmaal los gaan is er onder ambtenaren geen houden aan, zo wordt in gemeentelijk kring gefluisterd. Het organisatiecomité had – ter verwelkoming van de collega’s op dit ‘feestje van de zaak’ – een koe laten aanrukken om het ook landelijke karakter van de gemeente recht te doen. Een koe doet er hier toe.