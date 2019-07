Hinder van vieze boel bij jeu-de-boules

13 juli – De gebruikers van het jeu-de-boules baantje op het Stationsplein moeten nog beter richting geven bij het gooien van de bal. Maar het kan zomaar fout gaan. Voor je het weet rolt de metalen bal in het bladgroen dat hier door de zomerse groei een meter buiten het perk woekert. Niet alleen lastig bij het meten van de afstand maar het groen kan ook ‘bezocht’ zijn door een hond, zegt een van de spelers ‘en dat is niet fris’. De spelers hopen dat wijkbeheer – dan wel het bedrijf dat een onderhoudscontract met de gemeente heeft – de boel even komt bijknippen en het boulen hier ongehinderd verder kan.

