Afscheid van toppers bij Lusthofschool

14 juli – Een ‘drie man sterk’ afscheid bij de Lusthofschool. En dat in een tijd dat de hele onderwijssector te kampen heeft met tekorten aan leerkrachten en medewerkers. Maar ja, pensioen is pensioen. Het leven gaat verder. Dat geldt hier voor Harma de Pont, 26 jaar docent, Frans Klaassen, 15 jaar directeur en Emmy Koppe die 20 jaar administratief medewerkster was. Alle drie toppers. Zij hebben vrijdagmiddag onder grote belangstelling bij Hijdra in Leidschendam afscheid genomen van collega’s en oud-personeel en gaan alle drie met (pre) pensioen. Hun vielen vele mooie woorden gesproken ten deel, werden toepasselijke gezongen en werden de pensionado’s overladen met cadeaus. Het was een moeilijk maar dik verdiend en prachtig afscheid.