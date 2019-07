‘De Heeren van Huygens’ doet naam eer aan

15 juli – ‘Het gaat er goed uitzien’, beloofde eigenaar Leo Vermeulen van de nieuwe brasserie ‘De Heeren van Huygens’ aan de Herenstraat afgelopen mei. De verbouwing was nog in volle gang en Vermeulen nam er alle tijd voor. Bijna een jaar. ‘Alles wat goed is duurt wat langer’, durfde Vermeulen wel aan. En nu is alles (bijna) klaar voor gebruik, zowel buiten als binnen van het horecabedrijf. Voorbijgangers keken afgelopen weekeinde hun ogen uit. Eigentijds en smaakvol. Vermeulen heeft geen woord te veel gezegd, vinden wij. Zowel binnen als buiten zijn ‘Heeren van Huygens’ ziet de brasserie er goed uit, erg goed zelfs. Het is een aanwinst in het oude centrum en wordt misschien wel het mooiste terras van Voorburg met 80 plaatsen om neer te strijken, zo midden in de Herenstraat waar twee panden aaneen gesmeed werden.