Stadswapen Voorburg in bloeiend goed

16 juli – In park Middenburg zijn de plantjes van ‘Stichting Mooi Voorburg’ tot volle bloei gekomen. In het voorjaar werden ze geplant ter gelegenheid van de 60ste verjaardag in de vorm van de burcht in het voormalige rode stadswapen van Voorburg. Misschien aardig te weten dat deze locatie aan het Westeinde sinds mensenheugenis gold als hoofdkwartier van de dienst Openbare Werken die toen zorgde voor alles wat groeide en bloeide in Voorburg.