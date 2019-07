Aldi wapent zich voor komst ‘The Mall’

17 juli – Nog geen twee kilometer verwijderd van Leidsenhage wapent supermarkt Aldi zich tegen de komst van The Mall of the Netherlands. Het bedrijf aan de Mgr Van Steelaan is begonnen aan een grootscheepse verbouwing annex uitbreiding. De concurrentie komt in de buurt. Daarvoor werd het Chinese restaurant (op het pleintje rechts) gekocht om er een magazijn van te maken. Ook wordt deze vestiging van Aldi uitgerust met een verbrood-afdelinh inclusief eigen bakkerij. In de race om de consument blijvend binnen te krijgen worden bijtijds dit soort grote bouwstappen genomen.