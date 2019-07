De Naakte Waarheid bij galerie ArtiBrak

18 juli – Bij galerie ArtiBrak tonen tien kunstenaars hun werk met het thema ‘Naakten’. Soms dragen zij een boodschap in zich die eigentijdse onderwerpen als overgewicht, porno, orgaanroof en vrouwenonderdrukking aan de kaak stelt. Bij anderen is het menselijk lichaam de inspiratiebron voor bronzen lijven of zien het vrouwenlichaam aan de basis in beelden van steen, brons en keramiek met de titel ‘vrouwenlandschappen’. In een grote verscheidenheid van disciplines en technieken wordt de naakte waarheid, soms met een humoristisch en gedurfd tintje getoond.

‘De opening – zaterdag 20 juli om 15.00 uur – wordt spectaculair’, belooft de woordvoerder van ArtiBrak. ‘Kunstenares Violet Jongejans zal dan een interactieve performance geven, waaraan het publiek kan meedoen. Zij loopt rond in een jurk bestaande uit ‘bloemen’ van foto’s en gedichten, die de bezoekers eraf kunnen plukken tot dat Violet naakt overblijft. De Tentoonstelling duurt t/m 11 augustus aan de Herenstraat 44.