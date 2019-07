Voorburgse scouts steunen Wereldjamboree

20 juli – Tien leden van de Voorburgse Scouting Sint Maarten-Hildegard (SMHG) zijn naar West-Virginia in Amerika vertrokken om de organisatie van de 24eWereldjamboree (40.000 scouts) te ondersteunen als International Service Staf. Zij maken deel uit van een groep van totaal 4000 scouting-vrijwilligers van over de hele wereld. De scouts gaan aan de slag in het restaurant, bij de verschillende dagactiviteiten, in het Holland House, bij ondersteunende diensten en de organisatie. Bij de 23e jamboree in Japan waren deze scouts deelnemer en zij zijn daar zo gegrepen door de sfeer en de unieke ervaring dat ze nu als servicestaf deelnemen. Donderdag vertrok een groep van zeven scouts (5 SMHG-ers en twee leden van een andere groep) vanaf Schiphol. Na de jamboree gaat deze groep nog ruim twee weken door Amerika en Canada trekken. De ervaringen van o.a. de Nederlandse ‘steunpilaren’ zijn te volgen op www.wsj.scouting.nl. Informatie over de Sint Maarten-Hildegard is te vinden op www.smhg.nl.