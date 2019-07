Geen schooltas maar boodschappentas……

22 juli – Dit moet zo’n beetje de laatste vlag zijn die uitging voor het behalen van een diploma. Vermoedelijk ging het om een herexamen waarvoor afgelopen week het resultaat bekend werd voordat de scholen hun deuren sloten voor de grote vakantie. Het doet niets af aan de bedoeling maar ons viel wel die kleine tas aan de vlag op. Dat is geen schooltas, maar een boodschappentas terwijl de traditie de tas wil zien waarin al die leerboeken dagelijks werden meegezeuld. De enige uitleg die we nog kunnen bedenken is dat deze tas in top van moeder des huizens is. Ook zij is verlost van alles wat met de school van haar zoon of dochter te maken heeft en dat duidelijk wil maken met deze winkeltas. Dubbel feest daar bij de Sluis.