Droomfinale kemphanen kortebaan Stompwijk

23 juli – Eliot Charisma en Lindsey Pegram hebben gisteren de kortebaan van Stompwijk gewonnen. De combinatie versloeg in de ‘droomfinale’ Doc Holiday en Bo Sprengers, de winnaar van vorig jaar. De verrassende Lordspirit (Krista Timmer) werd derde voor Bizar Zandbergen en Wim van der Mespel. Vooraf waren alle ogen gericht op de uiteindelijke finalisten, omdat beide paarden dit seizoen al twee kortebanen hadden gewonnen. Bovendien had Eliot Charisma tot Stompwijk nog geen rit verloren. Liefhebbers hoopten dan ook op een finale tussen deze twee kemphanen en deze wens kwam uit. In het beslissende duel had Eliot Charisma ondanks de vijf meter handicap duidelijk de overhand. Toch maakte de pupil van trainer Mark de Jong het nog behoorlijk spannend. In de tweede rit ging hij op weg naar de winst in galop. Pegram voorkwam echter een anti-climax en hield haar paard in de kamprit in bedwang tot de finish. Onder luid gejuich van het enthousiaste publiek kon de combinatie de laatste meters afleggen.