24 juli – Nederland aan de Noordzee verkeert een paar dagen als in de tropen. Ook Voorburg is in de greep van de hitte. Vanochtend liet RTL4 deze kaart zien met recordachtige temperaturen. Code oranje hangt in de lucht. Morgen grote kans op rood. Advies van deskundigen: Rustig aan, extra glaasje water en matigheid in doen en laten. Succes.