Morgen nog een (s)tandje erbij?

25 juli – Voorburg 25 juli 2019, Locatie Parkweg, tijdstip 15.00 uur, het is 36 graden in de SCHADUW op de digitale teller. Vol in de zon kom je dus zeker hoger uit. 40 graden? Zou zo maar kunnen. Er wordt gewoon gefietst zij het in zwemtenue, ook gelopen wel met een mooie hoed op, gevaren met een boot op de Vliet en ijsverkoper Fanielje geeft gas na een privé verkoop op weg naar huis voor goede zaken. Morgen komt er nog een tandje bij.