Laatste 1000 euro naar wijkvereniging Damsigt

26 juli – Met een donatie van 1000 euro aan Wijkvereniging Damsigt heeft het bestuur van het VlietGemeenschapsFonds (VGF) de boeken definitief gesloten en daarmee de opheffing ervan feitelijk laten plaatsvinden. De overhandiging van de cheque gebeurde onder grote belangstelling van bewoners in clubgebouw De Boot. Het bedrag wordt besteed aan een geluidsinstallatie waaraan grote behoefte bestond. Onlangs deed het VGF een oproep voor ideeën om de resterende 1000 euro te kunnen verkrijgen. Uit de circa tien reacties werd het verzoek van Wijkvereniging Damsigt gehonoreerd. Het VGF werd tien jaar geleden opgericht. In die periode konden tientallen initiatieven uit de bevolking en organisaties worden gerealiseerd. Op de foto krijgt de voorzitter van Wijkvereniging Damsigt (midden) de cheque uit handen van VGF-voorzitter mevrouw Adri de Grijs en secretaris Ludo Steenmetser . (Foto VGF).

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink