Paardenmarkt luidt feestelijk weekeinde in

27/28 juli – Buurgemeente Voorschoten viert feest. Het hele weekeinde staat het daar in het teken van het paard. Zaterdag begon dat met de traditionele paardenmarkt. Vandaag (zondag) gaat in de Voorstraat alles aan de kant voor het altijd attractieve ringsteken. Het is voor 137ste keer dat de paardenmarkt werd gehouden. In de loop van de tijd is het een weekeinde met allerlei festiviteiten geworden waar ook veel Voorburgers op af komen.