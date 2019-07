30 juli – Groen, groener, groenst? Vanaf een hoogte aan het Burgemeester Nederbragtpark is te zien hoe het groen in Voorburg overheerst tijdens hartje zomer. Huizen en woningen verdwijnen er grotendeels in. Het is natuurlijk een klein beetje gezichtsbedrog maar toch. Links torent de spits van de Martinuskerk aan het Oosteinde boven alles uit.