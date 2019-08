31 juli – Over een lengte van meer dan een kilometer – tegenover de woningen aan de Nicolaas Beetslaan en verderop – wordt gewerkt aan een constructie voor het geluidsscherm langs de drukke spoorlijn Den Haag-Leiden. De palen voor het framewerk staan er al grotendeels, de afdichting er tussen in volgt. Niet alleen wordt daarmee hinder van treingeluid gereduceerd, ook dient het als een verbetering van de veiligheid.

