5 augustus – De Oude Kerk aan de Herenstraat is in het nieuw gestoken. Eerst was het de beurt aan de buitenkant tot en met de torenspits, nu is ook het interieur onder handen genomen. Circa 400 donkere houten stoelen maakten plaats voor kleurige comfortabele zitjes die het uithoudingsvermogen van de beminde gelovige minder op de proef stelt. De kerk wordt allang niet meer alleen gebruikt voor religieuze diensten. Het Godshuis leent zich meer en meer ook voor uitvoeringen en presentaties. En die vragen om mee te gaan met de tijd qua voorzieningen en meubilair. Een beetje kerk annex theater. Neem er maar eens een kijkje.