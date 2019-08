‘College zwijgt over problemen bouwbedrijf’

6 augustus – Partij Gemeentebelangen wil snel antwoord op vragen die de fractie op 19 juli heeft gesteld aan het college van B&W over de bouwprojecten en betalingen van Bouwbedrijf Schouten binnen de gemeente. Dit naar aanleiding van berichten over problemen met bouwprojecten van de firma in de regio. ‘Kopers van huizen in deze projecten hebben ons benaderd over hun benarde situatie’, zegt raadslid Hans Peter Klazenga. ‘Het college daarentegen zwijgt in alle talen. Dat is onbegrijpelijk en onbestaanbaar. De vragen die wij hebben gesteld, hadden de verantwoordelijk wethouders ook direct zelf moeten stellen. In Leidschendam-Voorburg is sprake van een forse bouwopgave, waarbij Bouwbedrijf Schouten in vrijwel alle gevallen betrokken is. Mogelijke problemen hebben daarmee niet alleen hele vervelende gevolgen voor de kopers, maar ook voor de gemeente. Voor dit college maakt dat klaarblijkelijk allemaal niet uit. Ook tot 27 augustus doet dit college helemaal niets lijkt het wel’, aldus Klazenga die aankondigt het College zo snel mogelijk met vragen te confronteren.