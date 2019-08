Gemeente in gebreke met onderhoud park

8 augustus – Zie hier de entree van park Vreugd en Rust aan het Oosteinde op de hoek van de Rozenboomlaan. Even de manshoge brandnetels zien te omzeilen om meteen links te zien dat het slecht gesteld is met het onderhoud. De gemeente laat het lelijk liggen terwijl uitgerekend de parken een visitekaartje zouden moeten zijn. Wellicht bestaat er bij de verantwoordelijke wethouder – en vervolgens bij de ambtenaren – toch minder interesse voor dan waarop inwoners mogen rekenen. We zien veel onkruid, struiken die elkaar verdringen en niet tot bloei komen. Aan de stoepkant zou het sierhek ook vrijgemaakt kunnen worden. Een rommeltje. Onze voorzichtige conclusie: De gemeente is hier in gebreke.