Zeulen en zuchten door cameratoezicht

9 augustus – Het cameratoezicht in het oude centrum beging zijn vruchten af te werpen. Op de promenade is minder gemotoriseerd verkeer te zien. Ook het aantal scooters in het gebied in en rond de Herenstraat is afgenomen. Daarnaast heeft de gemeente de eerste boetes kunnen uitschrijven. Mooi zou je kunnen zeggen maar dat is het niet helemaal. Een ervan is terecht gekomen bij de eigenaar van restaurant 1723 ter hoogte van de Franse Kerkstraat. Hij was een minuut te laat met de bevoorrading van zijn bedrijf. Nu sjouwt de ondernemer dagelijks zijn spullen naar binnen. Het lachen vergaat hem snel.

Ook zijn buurman van Wijnhuys Huygens zeult met een steekwagen op en neer. Elke keer moet de winkel op slot gedaan worden. Wat een gedoe! Dat vreemde scooters en auto’s geweerd worden uit het cameragebied is een goede zaak maar als het systeem ondernemers in de wielen rijdt gaat het de verkeerde kant op. Ruimte voor bedrijvigheid in de Herenstraat moet zo goed mogelijk door de gemeente gefaciliteerd worden anders deugt er niet veel van de royale verkiezingsbeloften die verschillende partijen deden om stemmen te krijgen.