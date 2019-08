Wanprestatie Voorburgse cricketers

12 augustus – ‘Waar gaat die bal nu weer naar toe’, denkt speler Steffen Mulder (rechts) van Voorburg Cricket Club (VCC) half hulpeloos als hij ziet dat batsman Kuldeep Diwan (Dosti Amsterdam) de bal moeiteloos het veld uitslaat. In één klap goed voor zes punten. En zo kwamen er gisteren veel meer op de thuisbasis VCC dat dit seizoen terugkeerde in de Topklasse waarin al goede resultaten werden geboekt maar tegen Dosti leverde het team een wanprestatie (137 tegen 283 runs). ‘In plaats van extra vechtlust resulteerde dit bij VCC in hangende koppen, misfields, slordig ingooien en ronduit zwak bowlen met zeven no balls, maar liefst 22 wides en talloze losse ballen’, zegt onze sportcommentator. Deze nederlaag betekent dat VCC is weggezakt naar de achtste plaats. Alleen Sparta en Quick zijn zwakker. Dat wordt oppassen voor de Voorburgers. Foto: Catch of the Day BV.