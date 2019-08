13 augustus – Als ondernemers met een winkel op vakantie zijn melden ze dat op de voordeur of in een hoekje op de winkelruit. De Italiaanse eigenaar van El Pidio in de Herenstraat pakt dat anders aan. Niet een zakelijk bericht van wanneer tot wanneer de entrepreneur weg is, nee, hij kiest voor een bijna meters grote mededeling. Te lezen valt dat de winkel gesloten is om een zonnige periode van grote liefde te gaan beleven.