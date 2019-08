‘Gratis op vakantie naar Azië’

14 augustus – Ooit gedroomd van een mooie reis naar Azië maar die nog niet kunnen realiseren? Ga dan vrijdag 16 augustus om 15.30 uur naar de lezing die André Heine geeft in Foto Atelier BW5 aan het Zwartepad 5. Zo wordt het toch een beetje een heel bijzondere reis de verre wereld in. De toegang is gratis. Dertig jaar geleden zegde hij zijn baan op, omdat hij graag wilde gaan reizen. Heijne kocht een enkele reis naar Islamabad (Pakistan) voor een avontuurlijke soloreis van negen maanden door Azië, trok de Himalaya over naar Noordwest-China en in meer dan twee maanden door Tibet naar Nepal. Tussendoor ook nog ‘even’ naar Irian Yaya, waar Heijne op bezoek was bij een stam Papoea’s. Hij fotografeerde er een hoofdman. Zijn voordracht tussen foto’s van zijn reizen in Azië bestaat niet alleen uit allerlei reisavonturen. Veel meer gaat het over wat het betekent om zo te reizen en vooral in die tijd: geen internet, geen mobiel, geen laptop voor email. En natuurlijk analoge fotografie: stapels kwetsbare filmrolletjes in plaats van een geheugenkaartje zo groot als een postzegel. Maar ook een boek als reisgids, papieren landkaarten, corresponderen per luchtpost met familie. Wie kent nog de term poste restante? – afspreken in welk land op welk postkantoor je je luchtpost gaat ophalen. Donderdag 29 augustus om 19.30 uur biedt de Voorburgse wereldreiziger een tweede mogelijkheid om de lezing bij te wonen.