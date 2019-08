15 augustus – Met de bolderwagen een rondje door het oude dorp. Een verkenning in vakantietijd. De kinderen komen langs de bakker, de bloemist en de boekenwinkel, terwijl de begeleidsters hun verhaal doen. Het maakt deel uit van het al vroeg vertrouwd raken met je omgeving. Zo heb je er even geen kind aan.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink