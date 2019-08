Open dag in woonzorgcentrum Vliethof

16 augustus – Het nieuwe woonzorgcentrum WZH Vliethof aan de Raadhuisstraat 2 houdt vrijdag 30 augustus open dag met informatie over het daar wonen en werken. Ook kunnen bezoekers zien wat er aan vrijwilligerswerk te doen is. Denk daarbij aan schilderen, zingen, voorlezen, koffie schenken, maar ook tuinonderhoud, wandelen of fietsen met bewoners op de duofiets. WZH Vliethof biedt ouderen met dementie de mogelijkheid om met elkaar samen te leven in kleinschalige, stijlvolle woongroepen in het oude centrum van Voorburg. In de afgesloten tuin langs de Vliet kunnen zij zelfstandig rondlopen en o.a. kijken naar bootjes op de Vliet. Vliethof heeft een warme band met Voorburg. Het is gebouwd op de plek van het voormalige Rustoord. Deze zomer wordt nog gewerkt aan de afwerking en inrichting. Medewerkers en bewoners verhuizen gedurende drie dagen vanaf dinsdag 10 september. Voor meer informatie www.wzh.nl/vliethof.