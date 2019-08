Voorburg met vier gezichten uit vier windstreken

19 augustus – Of de Herenstraat inderdaad ooit een oude legerweg was (Heir) moeten we nog eens voorleggen aan de experts, maar dat deze hoofdstraat van het oude dorp een trefpunt van mensen uit alle windrichtingen is, kon het afgelopen weekeinde weer eens worden vastgesteld. We zagen de oud-Voorburger en Wilhelmus-speler Barry Reijnders (links) met zijn vrouw Astrid thans woonachtig in het pittoreske Ilpendam met rechts haar schoonzus Anja samen met echtgenoot George (voormalig Unileverman) die in Bergen op Zoom wonen, maar een tweede huis hebben in de Algarve (Portugal) en daar vaak verblijven. En dan even op de kiek bij Huize Swaensteyn waar Anja en George elkaar destijds het jawoord gaven. Ook dat nog. Alle reden om good old Voorburg nog eens aan te doen.