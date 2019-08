Strakke focus op zoevende deur, niet storen

20 augustus – Deze Jack Russell kun je om een boodschap sturen. Zijn baasje hoefde niet eens te zeggen dat hij netjes in zijn kistje moet blijven zitten want dat weet het beestje al. ‘Baasje komt zo terug en jij moet op de scooter letten’, luidde de opdracht. En dan, tussen het naar binnen gaan bij de winkel en er weer uitkomen is Jack een en al focus op het zoeven van de automatische deur die hem van zijn baasje scheidt. Zo te zien is het beter hem in deze ‘bewakingsfase’ niet te storen.