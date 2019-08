Stationsplein als bij moeder thuis in Peking

22 augustus – Wat voor lekkers hier op het bord wordt voorgehouden lijkt ons voor de gemiddelde Voorburger lastig om meteen te begrijpen maar voor Chinese plaatsgenoten is het klare taal. De Chinese eigenaar van snackbar Stuut heeft op het bord o.a. geschreven dat zijn wantong-soep van eigen makelij is tegen billijke prijs. De tekst is bedoeld voor een specifieke doelgroep, de werknemers van het elektronicabedrijf Huawei aan het Stationsplein. Daar werken enkele honderden mensen en die krijg je niet snel aan de tosti of een broodje kroket van Dobbe. Vandaar om de hoek Chinese snacks zoals bij moeder thuis in Peking.