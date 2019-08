Zomerse oefening voor vallend herfstblad

23 augustus – Of ons nu wel of niet nog een kleine hittegolf wacht en de intrede van de herfstmaand september gelukkig ver weg voelt, heeft de gemeente toch de super bladzuiger weer van stal gehaald. Veel werk heeft de bijna geruisloze machine nog niet. Laten we deze goed bedoelde inzet maar beschouwen als een zomerse oefening voordat het echt nodig is de straat te zuiveren van vallend blad. Vooralsnog is dat niet aan de orde en koesteren we ons in de prettige warmte die we toebedeeld krijgen.