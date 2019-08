Voorburgse scouts op zomerkamp in België

26 augustus – Na de gebruikelijke viering in de St Martinuskerk aan het Oosteinde zijn de leden van Scouting Sint Maarten Hildegard zaterdag met de hele groep vertrokken naar St Niklaas in België voor het jaarlijkse zomerkamp. Dit jaar aan het eind van de vakantie omdat verschillende leden en leiding eerst naar de Wereldjamboree in Amerika zijn geweest. Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de groep gaan alle speltakken, van Bevers tot Scoutbrouw (6 tot 60) gezamenlijk op kamp. Met als overkoepelend thema “Samen uit samen thuis” is dit kamp het hoogtepunt van het jubileumjaar. Meer info op www.smhg.nl.