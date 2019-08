Hoe ging dat, reizen zonder internet?

27 augustus – Reizen toen internet nog niet bestond, kwetsbare filmrolletjes in de camera gedraaid moesten worden en corresponderen met familie per luchtpost ging. Wie kent nog de term poste restante? – afspreken in welk land op welk postkantoor je je luchtpost gaat ophalen. Enkele voorbeelden waar het donderdagavond 29 augustus om gaat (19.30 uur) als André Heine in Foto Atelier BW5 voor de tweede keer een lezing over zijn reizen in Azië vertelt. Hij stapte toen in voor een enkele reis naar Islamabad (Pakistan) voor een avontuurlijke soloreis van negen maanden door Azië. Hij trok de Himalaya over naar Noordwest-China en in meer dan twee maanden door Tibet naar Nepal. En van daaruit weer verder. De lezing zal ongeveer 3/4 uur duren. Plaats van handeling: Zwartepad 5.