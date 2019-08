‘Volle bak’ tussen boeg en achtersteven

28 augustus – De tijdelijke terugval in temperatuur zal voorlopig niet van invloed zijn op het vaarverkeer in de Vliet. We hebben heel wat knoerten van schepen voorbij zien komen (met slechts twee of drie mensen aan boord) maar ook dit vriendelijke bootje waarvan de vijf opvarenden zo te zien even veel plezier beleefden aan op het water zijn als die op het kapitale zwaardere geschut. Het is een optimale benutting van ruimte tussen ‘boeg en achtersteven’.