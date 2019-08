Klaar voor de start van 20e Zomerfestival

29 augustus – Een jubileum-editie voor het cultureel zomerfestival rond het Koningin Julianaplein! Ab Smit organiseert het veelzijdige feest voor de twintigste keer. Vorig jaar kreeg Smit daar de GBLV-cultuurprijs voor. Hij mag zich extra verheugen op de viering door het schitterende weer dat voorspeld is. De gemeente lift met het festival mee door op 31 augustus de Sport & Cultuurkaart te introduceren. De burgemeester zal de officiële lancering verzorgen op het hoofdpodium. De kaart geeft inwoners de kans om op een leuke manier kennis te maken met het sport- en cultuuraanbod dat de gemeente rijk is. Met de kaart kunnen inwoners deelnemen aan gratis activiteiten, proeflessen en trainingen. Daarnaast krijgen zij ook flinke korting op vele workshops en voorstellingen.

