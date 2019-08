Schutting als ‘wapen’ tegen klimmen

30 augustus – De Herenstraat in het Beschermde Dorpsgezicht wordt op de proef gesteld als locatie met bouwplaats! Zo wordt de houten schutting rond een hoekpand ervaren door buurtgenoten. Met de schutting wordt een steiger-constructie omsloten die tot verboden klimtuig is verklaard want ‘het zou zomaar kunnen gebeuren dat een jongen (of meisje) op de steigers wil klimmen en valt’. Dat wil de gemeente niet laten gebeuren als de instantie die de bouwvergunning heeft afgegeven. ‘Zo leren jongens nooit om te klimmen’, zegt een buurman echter. ‘Misschien wel iets te over-voorzichtig van de gemeente maar intussen kijken wij wel tegen een lelijke schutting aan. Dat vinden veel mensen niet om aan te zien’. Hopelijk schiet de opknapbeurt een beetje op en blijft de schutting het antwoord op verboden klimmen.