‘Samen Japanse duizendknoop uitroeien’

30 augustus – De gemeente bindt de strijd aan met de Japanse duizendknoop, een inheemse plant die overal (meer dan 30 locaties) in de gemeente woekert. Inwoners wordt gevraagd mee te doen. De plant breidt zich razendsnel uit en heeft wortels tot drie meter diep. Hierdoor overwoekert het andere beplanting en kan de plant schade veroorzaken aan onder andere natuur, wegen en gebouwen. Wethouder Nadine Stemerdink: ‘Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat deze plant zich niet verder verspreidt en uiteindelijk uitgeroeid wordt. Dat is niet eenvoudig en is een kwestie van een lange adem’. De gemeente bestrijdt de duizendknoop op drie manieren. Het uittrekken van wortels, het uitgraven ervan of chemisch bestrijden waar ontheffing voor bestaat. De plant is een plaag door het hele land. Tal van gemeenten hebben al eerder actie ondernomen.