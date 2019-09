Op de been voor De Heeren van Huygens

31 augustus – We weten het niet zeker maar dat er in de Herenstraat ter hoogte van de Oude Kerk tijdelijk geen doorkomen was is niet vaak eerder vertoond. Dat ga je krijgen als je een flink netwerk van familie, vrienden, kennissen, buren en relaties hebt zoals Leo Vermeulen, de eigenaar van het etablissement De Heeren van Huygens. Donderdag ging het horecabedrijf officieel open en dat moest uiteraard gevierd worden. Karigheid staat niet in het vaandel van de gastheer, dus van smakelijke tekortkomingen was geen sprake. Alle drankjes van het huis, hapjes in overvloed en voor de liefhebber een prettig oestertje voor de kick tot einde receptie. Christiaan Huygens werd met een koets ten tonele gebracht en deze historische Voorburger sprak eigenaar Vermeulen vriendelijk toe. Huygens bleek ingenomen met de naamgeving van het restaurant annex café en brasserie dat hier als combinatie uitermate welkom is na het vorig jaar wegvallen van ‘voorganger’ Aangenaam. Vermeulen zelf kreeg applaus voor het ondernemen en het toevoegen van een mooie zaak in Voorburg. Ook de eerste berichten over de keuken mogen er zijn. En dat vanuit een kritisch en soms lastig volkje als de Voorburgers stemt hoopvol. Ook Ap de Heus en Titus Trouwborst waren met de camera in de buurt en fotografeerden wat er zoal vastgelegd moest worden op deze historische dag. Er komt weer leven in de brouwerij.