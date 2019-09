Paul en Karin leggen schaar en tondeuse neer

2 september – Hoe wilt u het hebben meneer? ‘Van achteren vloeiend opknippen en de oren vrij graag’. Duidelijker kon de klant het niet zeggen tegen Paul en Karin van House of Hair aan de Parkweg. Kapperstaal dus die zij gedurende 32 jaar als de besten spraken. Zaterdag was hun laatste dag en tegen sluitingstijd werd niet zonder weemoed afscheid genomen van de zaak waar zij vele honderden vaste klanten van tijd tot tijd bedienden. Dat kon je aan Paul en Karin overlaten. Voorburgse hoofden die feilloos met schaar en tondeuse geordend werden. Onder hen o.a. veel Tonegido-voetballers van wie gezegd werd dat zij met een strak kapsel beter scoorden. In Paul, zwarte band judo en taekwondo, had volgens insiders zomaar een profvoetballer gezeten ware het niet dat een knieblessure hem in een ander elftal bracht, dat van het kappersgilde. ‘Ik heb die zwarte band nooit in de zaak hoeven te gebruiken’, zegt hij. Aardige mensen allemaal die Voorburgers weet het echtpaar, zowel mannen als vrouwen die er kwamen. Deze week wordt de zaak verbouwd om zaterdagmiddag a.s. door een team van opvolgers heropend te worden (Eugène, Fiona en Yuma). Karin en Paul willen nieuwe (nog open) wegen inslaan.