3 september – Voor de bewoners van de Laan van Oostenburg was het afsluiten van de augustusmaand aanleiding voor een straatfeest met BBQ toe. Voor het zover was werd jong en oud opgetrommeld om op de foto van Ap de Heus te gaan. Dankzij een ijzeren discipline lukte het de bewoners allemaal even één kant op te kijken. Daarna barstte de Laan los.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink