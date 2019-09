Dik verdiend lintje voor Ap Smit

6 september – De organisator van het jubilerende Cultureel Zomerfestival – Ap Smit – kreeg gisteren in theater Ludens een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Klaas Tigelaar. Smit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij bedacht het tot een groot succes uitgegroeide evenement en nam het initiatief tot een uitmarkt aan het begin van het theaterseizoen. Naast deze activiteiten is Smit al jarenlang ook op andere gebieden actief in de gemeente. Zo is hij techniek- en PR-medewerker van Theater Ludens en is de drijvende kracht bij FOX/AOB achter het Taalcafé, waar hij statushouders in contact brengt met een Nederlands sprekend maatje. Voor de lokale omroep Midvliet is hij als cameraman actief en bewerkt hij zelf de opnamen. Een dik verdiend lintje.