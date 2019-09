7 september – Het is geen loper die wordt uitgelegd maar een nette mat als bezegeling van het Huygenskwartier, zoals het historische hart van Voorburg is gaan heten. De symbolen op de mat staan voor winkelen, parken, musea en water. Vandaag werden de matten verstrekt aan winkeliers in de Herenstraat. Een binnenkomer voor de klant.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink